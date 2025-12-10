Ateliers partagés Parents-Enfants Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande

Ateliers partagés Parents-Enfants

Cinéma La Brèche 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Atelier partagés Parents-Enfants. Venez partager un moment avec votre ou vos enfant(s) de 0 à 4 ans.

Spectacle WAKAPONO un conte musical par Daniel Mullié et Stéphane Perrone le mercredi 17 Décembre à 10h au Cinéma La Brèche (140 rue de la République à Sainte-Foy-La-Grande).

Sur inscription au 07 65 15 50 04 ou laep-millepattes@paysfoyen.fr.

Goûter offert à partir de 9h30 Nombre de places limité! .

+33 7 65 15 50 04 laep-millepattes@paysfoyen.fr

