Ateliers partagés Parents-Enfants Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande

Ateliers partagés Parents-Enfants
Cinéma La Brèche 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Atelier partagés Parents-Enfants. Venez partager un moment avec votre ou vos enfant(s) de 0 à 4 ans.
Spectacle WAKAPONO un conte musical par Daniel Mullié et Stéphane Perrone le mercredi 17 Décembre à 10h au Cinéma La Brèche (140 rue de la République à Sainte-Foy-La-Grande).
Sur inscription au 07 65 15 50 04 ou laep-millepattes@paysfoyen.fr.
Goûter offert à partir de 9h30 Nombre de places limité! .
Cinéma La Brèche 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 15 50 04 laep-millepattes@paysfoyen.fr
