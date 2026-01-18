Ateliers partagés Parents-Enfants Maison de la Petite Enfance Sainte-Foy-la-Grande
Ateliers partagés Parents-Enfants Maison de la Petite Enfance Sainte-Foy-la-Grande mercredi 21 janvier 2026.
Maison de la Petite Enfance 38 rue Louis Pasteur Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Atelier partagés Parents-Enfants. Venez partager un moment avec votre ou vos enfant(s) de 0 à 4 ans.
Art & éveil Fabrique et manipule de la pâte à modeler.
Mercredi 21 Janvier 2026 dès 15h30 à la Salle mutualisée de la Maison de la Petite Enfance (38 rue Louis Pasteur à Sainte-Foy-La-Grande Entrée portail de la crèche Tom Pouce).
Sur inscription jusqu’au 19 Janvier au 07 65 15 50 04 ou laep-millepattes@paysfoyen.fr.
Goûter offert Nombre de places limité! .
Maison de la Petite Enfance 38 rue Louis Pasteur Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 15 50 04 laep-millepattes@paysfoyen.fr
