Ateliers partagés Parents-Enfants Maison de la Petite Enfance Sainte-Foy-la-Grande

Atelier partagés Parents-Enfants. Venez partager un moment avec votre ou vos enfant(s) de 0 à 4 ans.

Art & éveil Fabrique et manipule de la pâte à modeler.

Mercredi 21 Janvier 2026 dès 15h30 à la Salle mutualisée de la Maison de la Petite Enfance (38 rue Louis Pasteur à Sainte-Foy-La-Grande Entrée portail de la crèche Tom Pouce).

Sur inscription jusqu’au 19 Janvier au 07 65 15 50 04 ou laep-millepattes@paysfoyen.fr.

Goûter offert Nombre de places limité! .

