Ateliers partagés Parents-Enfants Ludothèque R’de Jeu Sainte-Foy-la-Grande

Atelier partagés Parents-Enfants. Venez partager un moment avec votre ou vos enfant(s) de 0 à 4 ans.

En partenariat avec la ludothèque R’de Jeu et le Centre socioculturel du Pays Foyen.

Jeudi 19 Février 2026 à 15h30 à la Ludothèquie R’de Jeu (Accueil au 38 rue Louis Pasteur à Sainte-Foy-La-Grande Entrée portail de la crèche Tom Pouce).

Sur inscription jusqu’au 17 Février au 07 65 15 50 04 ou laep-millepattes@paysfoyen.fr.

Goûter offert Nombre de places limité! .

