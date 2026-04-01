Ateliers partagés Parents-Enfants Maison de la Petite Enfance Sainte-Foy-la-Grande
Ateliers partagés Parents-Enfants Maison de la Petite Enfance Sainte-Foy-la-Grande mercredi 29 avril 2026.
Sainte-Foy-la-Grande
Ateliers partagés Parents-Enfants
Maison de la Petite Enfance 38 rue Louis Pasteur Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:30:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Atelier partagés Parents-Enfants. Venez partager un moment avec votre ou vos enfant(s) de 0 à 4 ans.
Petit parcours de motricité .
Mercredi 29 Avril 2026 à 15h30 à la Salle mutualisée de la Maison de la Petite Enfance (38 rue Louis Pasteur à Sainte-Foy-La-Grande Entrée portail de la crèche Tom Pouce).
Sur inscription jusqu’au 27 Avril au 07 65 15 50 04 ou laep-millepattes@paysfoyen.fr.
Goûter offert Nombre de places limité! .
Maison de la Petite Enfance 38 rue Louis Pasteur Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 15 50 04 laep-millepattes@paysfoyen.fr
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English : Ateliers partagés Parents-Enfants
L’événement Ateliers partagés Parents-Enfants Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-04-16 par OT du Pays Foyen
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