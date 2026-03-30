Ateliers participatifs au Musée de la Chaussure Journées Européennes des Métiers d’Art Rue Bistour Romans-sur-Isère

Ateliers participatifs au Musée de la Chaussure Journées Européennes des Métiers d’Art

Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le dimanche 12 avril, place à la pratique avec des ateliers participatifs, ouverts à tous sur inscription au Musée de la Chaussure.

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Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81

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English : Ateliers participatifs au Musée de la Chaussure Journées Européennes des Métiers d’Art

As part of the Journées Européennes des Métiers d’Art (European Crafts Days), on Sunday April 12, the Musée de la Chaussure is hosting a series of hands-on workshops, open to all upon registration.

L’événement Ateliers participatifs au Musée de la Chaussure Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme