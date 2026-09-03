AGENDA · Barèges
Ateliers participatifs avec « Le Serin » Bibliothèque Barèges
mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque · Barèges
Informations pratiques
Barèges
Ateliers participatifs avec « Le Serin »
Bibliothèque BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 15:30:00
fin : 2026-10-14 17:00:00
Date(s) :
2026-10-14
.
Bibliothèque BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ateliers participatifs avec « Le Serin » Barèges a été mis à jour le 2026-09-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Barèges (Hautes-Pyrénées)
- Trail Barèges Pic du Midi Barèges Barèges et Pic du Midi Barèges 19 septembre 2026
- Exposition : venez (re)découvrir le funiculaire de Barèges Ayré, Gare du funiculaire de l’Ayré, Barèges 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine en danger Village Barèges 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Projection Appelez-moi encore le funi et contes et légendes pyrénéens Cinéma Barèges 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite de la gare du funiculaire de Barèges Ayré Le Lienz Barèges 20 septembre 2026