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AGENDA · Barèges

Ateliers participatifs avec « Le Serin » Bibliothèque Barèges

mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque · Barèges

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
BAREGES
Ville
65120 Barèges
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Barèges

Ateliers participatifs avec « Le Serin »

Bibliothèque BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 15:30:00
fin : 2026-10-14 17:00:00

Date(s) :
2026-10-14

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Bibliothèque BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00 

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English :

L’événement Ateliers participatifs avec « Le Serin » Barèges a été mis à jour le 2026-09-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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