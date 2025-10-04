Ateliers participatifs de construction d’architecture Médiathèque du Carré d’Art Nîmes

Ateliers participatifs de construction d’architecture Médiathèque du Carré d’Art Nîmes samedi 4 octobre 2025.

Ateliers participatifs de construction d’architecture Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque du Carré d’Art Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Participez à une construction en briques et imaginez votre bibliothèque idéale. Rendez-vous dans le hall d’entrée de Carré d’art.

Médiathèque du Carré d’Art place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie 0466763503 http://bibliotheque.nimes.fr La bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet occupe avec le musée d’art contemporain, le bâtiment du Carré d’art conçu par l’architecte anglais Norman Foster et situé en face du temple romain de la Maison Carrée.

Participez à une construction en briques et imaginez votre bibliothèque idéale. Rendez-vous dans le hall d’entrée de Carré d’art.