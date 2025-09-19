Ateliers participatifs – Karnaval Nomade, de Mathilde Rance Maison Zola – Musée Zola-Dreyfus Médan

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T21:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, Mars à l’ouest s’associe à la Maison Zola – Musée Dreyfus de Médan pour présenter Karnaval Nomade de Mathilde Rance, qui s’achèvera par un bal baroque dans les jardins de la maison Zola.

Karnaval Nomade invite 8 amateur.ice.s à se joindre dans une procession de créatures masquées et sonores, offrant des tableaux dansants, scènes de chasse, fresques mythologiques ou études naturalistes. Spectacle graphique et visuel, Karnaval Nomade invite son public à se confondre dans cette expérience sensible, immersive et déroutante.

Les participants

8 personnes

Toute personne majeure, ou de +16 ans, accompagnée d’un adulte. Aucune expérience en danse n’est demandée mais une bonne condition physique est requise, le port des costumes et/ou du masque pouvant entraîner une visibilité réduite ou des contraintes de déplacement.

Conditions de participation

Ateliers gratuits et sur inscription, dans le jardin de la Maison Emile Zola

Les 8 participants s’engagent à participer à la totalité des ateliers et de la performance

Les participants cèdent leur droit à l’image à Mars à l’ouest et à la Maison Zola – Musée Dreyfus dans le cadre de ce projet (photos et vidéos à usage non commercial)

Les participants s’engagent à avoir une assurance responsabilité civile

Calendrier du projet

Ateliers dans le jardin de la Maison Zola – Musée Dreyfus : vendredi 19 septembre de 18h à 21h / samedi 20 septembre de 10h à 13h & 14h30 à 17h30 / dimanche 21 septembre de 10h30 à 12h30 & 14h30 à 15h30

Performance dans le jardin de la Maison Zola – Musée Dreyfus, le dimanche 21 septembre à 16h30 (durée 40 minutes environ)

Inscription et renseignements: Emma Bernhardt / contact@marsalouest.com / 07 44 98 86 86

Maison Zola – Musée Zola-Dreyfus 26 Rue Pasteur, 78670 Médan, France

Inscription et renseignements: Emma Bernhardt / contact@marsalouest.com / 07 44 98 86 86

Maison construite au milieu du XIXe siècle. Émile Zola l'achète en 1878 et fait construire l'aile nord (cuisine, salle à manger, cabinet de travail). En 1885, ajout de l'aile sud où se trouve la salle de billard. Le domaine s'agrandit le long de la Seine et dans l'île du Platais (1880 : kiosque norvégien, chalet provenant de l'exposition universelle de 1878) , puis construction de communs et d'une serre.

Autoroutes A13 ou A14 sortie 7, direction Villennes puis Médan. SNCF : Gare Saint-Lazare, ligne J direction Mantes-la-Jolie par Poissy, descendre à Villennes-sur-Seine. 20 minutes de marche ou bus 43 direction Les Mureaux (arrêt Château à Médan). RER A : gare de Poissy puis bus 43.

