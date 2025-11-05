Ateliers participatifs Sentier d’interprétation Montmorillon

Ateliers participatifs Sentier d’interprétation

Camping l’Allochon Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-12

Mercredis 5 et 12 novembre 2025, la ville de Montmorillon, en partenariat avec le CPIE Val de Gartempe vous proposent de participer à deux ateliers participatifs autour du sentier d’interprétation de l’Allochon inauguré samedi 18 octobre. L’objectif de ces ateliers ? Choisir les thèmes et les messages des prochains panneaux, dessiner, peindre et imaginer les paysages, leurs formes et leurs couleurs, partager un moment convivial et créatif et enrichir les panneaux proposés aux randonneurs qui souhaiteraient découvrir la biodiversité communale de notre territoire. .

Camping l’Allochon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54 cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

