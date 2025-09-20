Ateliers participatifs sur l’architecture Villeneuve-d’Ascq

64 rue Carpeaux Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Dans les nombreux ateliers participatifs qui seront proposés en continu, vous serez invités à utiliser les vrais outils de l’arpenteur romain: archipendule, groma, chorobate… Grâce à des maquettes, les plans d’une domus de Pompéi ou d’une rue d’Ostie vous livreront tous leurs secrets. De la conception d’un bâtiment à sa réalisation finale, le Passeur d’Histoire explorera les étapes, les corps de métier et l’organisation d’un chantier du Moyen Âge, tandis que l’ymagier John Serrat proposera des initiations à la sculpture en lien avec l’art roman et l’art gothique.

Et aussi: des ateliers corderie, torchis et clayonnage, des constructions en kapla, des initiations à la technique de la fresque. .

64 rue Carpeaux Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99 asnapio@villeneuvedascq.fr

