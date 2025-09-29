Ateliers pastels Saales

Ateliers pastels Saales lundi 29 septembre 2025.

Ateliers pastels

39 Grand’rue Saales Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-09-29 14:00:00

fin : 2025-12-29 17:00:00

Date(s) :

2025-09-29 2025-10-04 2025-10-13 2025-10-27 2025-11-08 2025-11-17 2025-12-01 2025-12-13 2025-12-29

Pratiquer ensemble, c’est plus amusant ! Participez à des ateliers pastels les après-midis, animés par Doris Wicky. Matériel fourni. .

39 Grand’rue Saales 67420 Bas-Rhin Grand Est agass@orange.fr

