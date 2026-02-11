Ateliers Pâtisserie L’Epicerie d’Emilie Grignan
Ateliers Pâtisserie L’Epicerie d’Emilie Grignan mardi 17 mars 2026.
Ateliers Pâtisserie
L’Epicerie d’Emilie 10 Chemin de la petite tuilière Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-12-21
Date(s) :
2026-03-17
Apprenez à Pâtisser avec une Cheffe dans une Ambiance Conviviale !
Envie de passer un moment chaleureux et gourmand tout en apprenant à pâtisser ?
Nos ateliers de 2 heures animés par une cheffe passionnée sont faits pour vous !
.
L’Epicerie d’Emilie 10 Chemin de la petite tuilière Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 34 85 23 lepiceriedemilie26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn to pastry with a chef in a friendly atmosphere!
Would you like to spend a warm, gourmet moment while learning to pastry?
Our 2-hour workshops led by a passionate chef are just for you!
L’événement Ateliers Pâtisserie Grignan a été mis à jour le 2025-02-25 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes