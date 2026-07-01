Informations pratiques

Dun-sur-Meuse

Ateliers pêche nature

Dun-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Les apprentis pêcheurs ont rendez-vous les mercredis après-midi en été pour découvrir la pêche, la faune et la flore des bords de Meuse, aux côtés de pêcheurs passionnés ! Le matériel de pêche est fourni. Le goûter est offert dans l’après-midi. Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo. Informations et réservations par téléphone, le mercredi entre 9 h et 12 h.

Rendez-vous sur place à 13 h 45.

Pour les enfants de 5 à 12 ans. Les parents emmènent leurs enfants aux ballastières et reviennent les chercher (aucun transport ne sera assuré par les bénévoles). L’activité se déroule sous réserve des conditions climatiques favorables.

Règlement sur place.Enfants

2 .

Dun-sur-Meuse 55110 Meuse Grand Est +33 6 34 77 51 46 guitho54@aol.com

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English :

Apprentice anglers meet up on Wednesday afternoons in summer to discover fishing and the flora and fauna along the banks of the Meuse, alongside enthusiastic anglers! Fishing equipment is provided. Afternoon snack provided. Please bring appropriate footwear and clothing for the weather. Information and bookings by telephone, Wednesdays between 9 a.m. and 12 p.m.

Meet on site at 1:45 pm.

For children aged 5 to 12. Parents bring their children to the ballastières and return to pick them up (no transport will be provided by volunteers). The activity is subject to favorable weather conditions.

Payment on site.

L’événement Ateliers pêche nature Dun-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-07-13 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE