Ateliers pêche nature Vallée du Rioumajou à Frédencon Vallée du Rioumajou à Frédencon Saint-Lary-Soulan

SAINT-LARY-SOULAN

Début : 2025-07-24 11:00:00

fin : 2025-07-24 13:00:00

2025-07-24

Avec un guide de pêche diplômé, ateliers pêche nature dans la vallée du Rioumajou en juillet et août :

– De 4 ans à moins de 12 ans

– 2 séances par jour 2 heures d’activité (6 enfants maximum). Places limitées, réservation Office de Tourisme.

Encadrement gratuit. Le permis de pêche est obligatoire. .

Vallée du Rioumajou à Frédencon SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

With a qualified fishing guide, nature fishing workshops in the Rioumajou valley in July and August:

– Ages 4 to under 12

– 2 sessions per day 2-hour activity (6 children maximum). Places limited, booking at the Tourist Office.

German :

Mit einem diplomierten Angelführer, Workshops zum Naturangeln im Tal von Rioumajou im Juli und August :

– Von 4 Jahren bis unter 12 Jahren

– 2 Sitzungen pro Tag 2 Stunden Aktivität (maximal 6 Kinder). Begrenzte Plätze, Reservierung Office de Tourisme.

Italiano :

Con una guida qualificata, workshop di pesca naturalistica nella valle di Rioumajou in luglio e agosto:

– Da 4 a meno di 12 anni

– 2 sessioni al giorno 2 ore di attività (massimo 6 bambini). Posti limitati, prenotazione presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Con un guía de pesca cualificado, talleres de pesca en la naturaleza en el valle del Rioumajou en julio y agosto:

– De 4 a menos de 12 años

– 2 sesiones al día 2 horas de actividad (6 niños máximo). Plazas limitadas, reserva en la Oficina de Turismo.

