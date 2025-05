Ateliers pédagogiques au Château de Montauban – Chemin de Montauban Fontvieille, 2 juillet 2025 10:30, Fontvieille.

Bouches-du-Rhône

Ateliers pédagogiques au Château de Montauban Mercredi 2 juillet 2025 de 10h30 à 12h.

Les jeux médiévaux.

Mercredi 9 juillet 2025 de 10h30 à 12h.

Fabrique ton moulin.

Mercredi 16 juillet 2025 de 10h30 à 12h.

L’Herbier Alphonse Daudet.

Mercredi 23 juillet 2025 de 10h30 à 12h.

L’Art du vitrail.

Mercredi 30 juillet 2025 de 10h30 à 12h.

Le moulin de Daudet, un voyage en Pop-Up.

Mercredi 13 août 2025 de 10h30 à 12h.

Les animaux fantastiques.

Mercredi 20 août 2025 de 10h30 à 12h.

Daudet, raconte-moi un histoire. Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 10:30:00

fin : 2025-07-16 12:00:00

Date(s) :

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-13

2025-08-20

Au cours de l’été plusieurs ateliers pédagogiques sont organisées au Château de Montauban avec 7 thématiques différentes autour du Moyen Âge et Alphonse DaudetEnfants

– Les jeux médiévaux: après une phase de pratique du jeu de mérelle, les enfants confectionnent leur propre jeu et façonnent des pions en argile

– L’art du vitrail: les enfants font connaissance avec la technique du vitrail et son utilisation puis réalisent un vitrail sur calque en papier coloré

– Les animaux fantastiques: les enfants découvrent le bestiaire médiéval, peuplé d’animaux hybrides et mythologiques et créent leur propre animal imaginaire

– Les énigmes de archéologie: les enfants découvrent le métier d’archéologue et les énigmes que ces scientifiques doivent résoudre pour comprendre l’histoire d’un site ancien

– ‘Daudet, raconte moi une histoire’: Après la lecture de la Chèvre de M. Seguin, les enfants font jouer leur imagination pour trouver un autre destin à Blanchette

– L’herbier poétique de Daudet: l’atelier permet aux enfants de s’immerger dans l’univers poétique et végétal de Daudet et réalisent un petit herbier littéraire

– La vie de Château: les enfants se plongent dans la vie quotidienne des habitants du château au XIXe siècle. Comment était organisée la maison des Ambroys? Ils imaginent ensuite leur propre demeure rêvée et terminent le travail de l’architecte

– NOUVEAU: En une du journal!



Sur réservation uniquement au Bureau d’Information Touristique de Fontvieille ou au Château de Montauban. (pour les enfants de 6 à 12 ans) .

Chemin de Montauban Château de Montauban

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49 fontvieille@alpillesenprovence.com

English :

A number of educational workshops are being organised at Château de Montauban over the summer, with 7 different themes focusing on the Middle Ages and Alphonse Daudet.

German :

Im Sommer werden im Schloss Montauban mehrere pädagogische Workshops mit 7 verschiedenen Themen rund um das Mittelalter und Alphonse Daudet organisiert.

Italiano :

Nel corso dell’estate, il Castello di Montauban organizza una serie di laboratori didattici con 7 temi diversi incentrati sul Medioevo e su Alphonse Daudet

Espanol :

Durante el verano se organizarán en el castillo de Montauban varios talleres pedagógicos, con 7 temas diferentes centrados en la Edad Media y Alphonse Daudet

L’événement Ateliers pédagogiques au Château de Montauban Fontvieille a été mis à jour le 2025-05-19 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles