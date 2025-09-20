Ateliers pédagogiques – La propagande Musée de la Résistance corse – Zonza Zonza

Ateliers pédagogiques – La propagande Samedi 20 septembre, 10h00, 14h30 Musée de la Résistance corse – Zonza Corse-du-Sud

Accès libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Des ateliers ludiques et pédagogiques vous sont proposés en accès libre. À travers des affiches, des objets et des symboles, venez observer et comprendre les rouages de la propagande. Découvrez comment les images et les mots ont été utilisés pour influencer les idées en temps de guerre.

Musée de la Résistance corse – Zonza Zonza Zonza Corse-du-Sud Corse 04 95 71 48 99

Venez découvrir notre village de montagne à travers des énigmes et un jeu de piste, culture, histoire, toponymie. Un parcours riche, ludique, sportif et varié !

Épreuves photos, épreuve tactile, la faune et la flore ne sont pas oubliées !

Dès 7 ans. À faire en famille et entre amis !

