ATELIERS PÉDAGOGIQUES POUR ENFANTS LE RÉSERVOIR Revel
mercredi 21 octobre 2026 · LE RÉSERVOIR · Revel
Informations pratiques
Revel
ATELIERS PÉDAGOGIQUES POUR ENFANTS
LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 11:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28
Et si le canal du Midi devenait un terrain de découverte pour les enfants ?
Et si le canal du Midi devenait un terrain de découverte pour les enfants ? 0 .
LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 80 57 57 contact@lereservoir-canaldumidi.fr
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English :
What if the Canal du Midi became a place of discovery for children?
L’événement ATELIERS PÉDAGOGIQUES POUR ENFANTS Revel a été mis à jour le 2026-09-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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