Informations pratiques

Revel

ATELIERS PÉDAGOGIQUES POUR ENFANTS

LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 11:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

Et si le canal du Midi devenait un terrain de découverte pour les enfants ?

Et si le canal du Midi devenait un terrain de découverte pour les enfants ? 0 .

LE RÉSERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 80 57 57 contact@lereservoir-canaldumidi.fr

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English :

What if the Canal du Midi became a place of discovery for children?

L’événement ATELIERS PÉDAGOGIQUES POUR ENFANTS Revel a été mis à jour le 2026-09-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE