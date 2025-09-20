Ateliers pédagogiques sur le site des ruines de l’abbaye et sur le site des Granges Musée National de Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux

Ateliers pédagogiques sur le site des ruines de l’abbaye et sur le site des Granges Musée National de Port-Royal des Champs Magny-les-Hameaux samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Ateliers pédagogiques sur les deux sites du musée: site des Granges (rucher pédagogique) et site des Granges (atelier poterie, visites commentées des jardins et vergers).

Musée National de Port-Royal des Champs Route des Granges de Port-Royal, 78114 Magny-les-Hameaux, France Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France 0130437305 https://www.port-royal-des-champs.eu Abbaye fondée en 1204 par Mathilde de Garlande. A la fin des guerres de Religion, travaux de restauration. Au début du XVIIe siècle, les bâtiments étant devenus insalubres, les religieuses se replient sur le couvent de Port-Royal de Paris en 1625. Les Solitaires laïques ayant choisi de vivre près du monastère pour se consacrer à la prière, au travail intellectuel et manuel ainsi qu’à l’enseignement, s’y installent en 1638. Ils entretiennent les bâtiments, font drainer le fond du vallon et entreprennent de rehausser le sol de l’abbatiale. Au retour des religieuses en 1648, les Solitaires se retirent dans la ferme des Granges, située au-dessus de l’abbaye. En 1651, ils agrandissent les bâtiments pour y installer les Petites Écoles dont Jean Raciné fut l’élève. Devenue l’un des hauts lieux de la réforme catholique puis l’un des symboles de la contestation politique et religieuse face à l’absolutisme royal, la communauté est dispersée en 1709 et les biens attribués à la communauté parisienne. Les bâtiments monastiques et les hôtels particuliers installés sur les terrasses à l’est de l’abbaye, sont entièrement rasés entre juin 1711 et juin 1712. L’abbatiale est détruite l’année suivante. En 1791, le domaine est vendu comme bien national. En 1829, Louis Silvy, maire de Saint-Lambert et propriétaire, fait construire un oratoire à l’emplacement de l’autel de l’ancienne abbatiale, plante des tilleuls à l’emplacement de l’ancien cloître et aménage le canal en croix. Une importante campagne de travaux est réalisée en 1891-1892 sous la direction de l’architecte Mabille, qui fait démolir l’oratoire et construit un nouvel édifice néo-gothique. Domaine acquis par l’État par arrêté du 15 décembre 1952.

Ateliers pédagogiques

Musée national de Port-Royal des Champs