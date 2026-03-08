ATELIERS PÉDAGOGIQUES TOUS AU COMPOST Sauvian

ATELIERS PÉDAGOGIQUES TOUS AU COMPOST

17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Dans le cadre de la 13e édition de Tous au compost, venez participer en famille à des ateliers pédagogiques et ludiques autour du compostage.

Animés par un ambassadeur du tri du service prévention des déchets de Agglo Béziers Méditerranée, ces ateliers permettront de mieux comprendre les enjeux du tri et les bonnes pratiques pour réduire ses déchets au quotidien.

Sur inscription. .

17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com

As part of the 13th edition of Tous au Compost, come and join the whole family for fun, educational workshops on composting.

