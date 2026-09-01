Ateliers peinture sur céramique – avec MaNat poterie ICI – Galerie Boutique Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

Ateliers peinture sur céramique – avec MaNat poterie

ICI – Galerie Boutique 27 Rue de la Chaussée Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-10-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20 2026-09-30 2026-10-04 2026-10-12 2026-10-21

Au cœur d’Honfleur, dans la boutique galerie ICI, viens décorer une création artisanale de MaNat poterie, à choisir parmi différentes pièces : chacun décore une pièce en grès.

Atelier peinture sur céramique de 2 heures où chacun décore une pièce en grès !avec

Au cœur d’Honfleur, dans la boutique galerie ICI, viens décorer une création artisanale de MaNat poterie, à choisir parmi différentes pièces : assiette creuse, bol à bec, mug à empreintes, tasses, vase… Je t’accompagne à différentes techniques de réalisation entre le bubble, le grattage, les tampons, le scotch, etc pour un effet wahou!

Deux heures pour lâcher prise, se connecter avec sa créativité et partager un moment convivial.

Une fois la réalisation terminée, compter une dizaine de jours avant de pouvoir récupérer sa pièce, le temps d’une cuisson d’émaillage.

Possibilité d’envoi avec frais supplémentaires. .

ICI – Galerie Boutique 27 Rue de la Chaussée Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 42 55 83 79 manat.poterie@gmail.com

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English : Ateliers peinture sur céramique – avec MaNat poterie

Everyone decorates a stoneware piece

L’événement Ateliers peinture sur céramique – avec MaNat poterie Honfleur a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Honfleur-Beuzeville