ATELIERS PEINTURE TEXTURÉE ET ARGILE PAR BONJOUR L’AMBIANCE À L’OFFICE DU TOURISME Montpellier mardi 21 octobre 2025.

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

2025-10-21

A l’occasion des vacances scolaires, Bonjour L’ambiance anime deux ateliers gratuits mardi 21 octobre de 10h30 à 12h dans le hall de l’office de tourisme un atelier peinture texturée et un atelier argile.

– Atelier peinture texturée réalisation d’une grande toile, avec initiation des participants à la pâte texturée et à la peinture, pour représenter les éléments de Montpellier ou de l’Occitanie ( à partir de 17 ans)

– Atelier argile manipulation de la pâte pour créer une lettre ou un petit format que chacun pourra emporter (à partir de 5 ans)

Bonjour l’Ambiance, ce sont des ateliers créatifs dans des lieux de vie inspirants à Montpellier et aux alentours création et peinture d’objets décoratifs. .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60

English :

To mark the school vacations, Bonjour L’ambiance is running two free workshops on Tuesday October 21 from 10.30am to 12pm in the Tourist Office lobby: a textured painting workshop and a clay workshop.

German :

Anlässlich der Schulferien veranstaltet Bonjour L’ambiance am Dienstag, den 21. Oktober von 10:30 bis 12:00 Uhr in der Lobby des Fremdenverkehrsamtes zwei kostenlose Workshops: einen Workshop über strukturierte Malerei und einen Workshop über Ton.

Italiano :

Durante le vacanze scolastiche, Bonjour L’ambiance organizza due laboratori gratuiti martedì 21 ottobre dalle 10.30 alle 12.00 nella sala dell’Ufficio del Turismo: un laboratorio di pittura materica e uno di argilla.

Espanol :

Durante las vacaciones escolares, Bonjour L’ambiance organiza dos talleres gratuitos el martes 21 de octubre, de 10.30 a 12.00 horas, en el vestíbulo de la Oficina de Turismo: un taller de pintura texturizada y otro de arcilla.

