Ateliers peinture vacances enfants

7 Impasse Saint-Louis Lantenay Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-15

Mardi 7 avril Mercredi 15 avril

Ateliers d’initiation à la peinture à point mandala sur galet, à l’Atelier des Cool’heures de Sandra Honoré, à Lantenay.

Pour les enfants à partir de 8 ans et adultes accompagnants qui souhaitent partager ce moment avec les enfants .

Chacun repart avec son galet peint.

Matériel fourni Durée 1h15

Tarif 20 €/participant

Inscription obligatoire au 06 18 06 47 97 Nombre de places limité ! .

7 Impasse Saint-Louis Lantenay 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 06 47 97

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English : Ateliers peinture vacances enfants

L’événement Ateliers peinture vacances enfants Lantenay a été mis à jour le 2026-03-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)