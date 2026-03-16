Ateliers peinture vacances enfants Lantenay
Ateliers peinture vacances enfants Lantenay mardi 7 avril 2026.
Ateliers peinture vacances enfants
7 Impasse Saint-Louis Lantenay Côte-d’Or
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 15:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-15
Mardi 7 avril Mercredi 15 avril
Ateliers d’initiation à la peinture à point mandala sur galet, à l’Atelier des Cool’heures de Sandra Honoré, à Lantenay.
Pour les enfants à partir de 8 ans et adultes accompagnants qui souhaitent partager ce moment avec les enfants .
Chacun repart avec son galet peint.
Matériel fourni Durée 1h15
Tarif 20 €/participant
Inscription obligatoire au 06 18 06 47 97 Nombre de places limité ! .
7 Impasse Saint-Louis Lantenay 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 06 47 97
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English : Ateliers peinture vacances enfants
L’événement Ateliers peinture vacances enfants Lantenay a été mis à jour le 2026-03-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)