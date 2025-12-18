Ateliers Petit Soigneur 0/3ans

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire

Début : 2026-01-14 10:30:00

fin : 2026-01-14 11:00:00

2026-01-14

Prochaine séance Bébés soigneurs animaliers pour les petits de 0 à 3 ans.

Accompagnés de leur parent, grand parent , Assistante maternelle…

Vendredi 9 Janvier 2026

de 10h 30 à 11h .

✅Sur inscription Uniquement

⚠️Le nombre de place est limité

Tarif 6 euros par enfant avec un adulte accompagnant GRATUIT ‼️ .

339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr

L’événement Ateliers Petit Soigneur 0/3ans La Tessoualle a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de tourisme du Choletais