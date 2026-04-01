La Tessoualle

Ateliers Petit Soigneur Animalier Chasse aux oeufs

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:30:00

fin : 2026-04-24 11:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Atelier Petit Soigneur Animalier et Chasse aux œufs chez les Zanimaux du Bignon.

Vendredi 24 avril

de 10h 30 à 11h30

ou de 15h30 à 16h30

Sur inscription uniquement

Nombre de place est limité .

339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr

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English :

L’événement Ateliers Petit Soigneur Animalier Chasse aux oeufs La Tessoualle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais