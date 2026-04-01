Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ateliers Petit Soigneur Animalier Chasse aux oeufs La Tessoualle

Ateliers Petit Soigneur Animalier Chasse aux oeufs La Tessoualle vendredi 24 avril 2026.

Adresse : 339 Le Bignon

Ville : 49280 La Tessoualle

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 10 10

La Tessoualle

Ateliers Petit Soigneur Animalier Chasse aux oeufs

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:30:00
fin : 2026-04-24 11:30:00

Date(s) :
2026-04-24

Atelier Petit Soigneur Animalier et Chasse aux œufs chez les Zanimaux du Bignon.

Vendredi 24 avril
de 10h 30 à 11h30
ou de 15h30 à 16h30

Sur inscription uniquement
Nombre de place est limité   .

339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74  michel.chevallereau49@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ateliers Petit Soigneur Animalier Chasse aux oeufs La Tessoualle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais

À voir aussi à La Tessoualle (Maine-et-Loire)