Ateliers Petit Soigneur Animalier Chasse aux oeufs La Tessoualle
Ateliers Petit Soigneur Animalier Chasse aux oeufs La Tessoualle vendredi 24 avril 2026.
La Tessoualle
Ateliers Petit Soigneur Animalier Chasse aux oeufs
339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:30:00
fin : 2026-04-24 11:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Atelier Petit Soigneur Animalier et Chasse aux œufs chez les Zanimaux du Bignon.
Vendredi 24 avril
de 10h 30 à 11h30
ou de 15h30 à 16h30
Sur inscription uniquement
Nombre de place est limité .
339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr
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English :
L’événement Ateliers Petit Soigneur Animalier Chasse aux oeufs La Tessoualle a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais
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