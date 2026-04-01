La Tessoualle

Ateliers Petit Soigneur Animalier

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 10:30:00

fin : 2026-04-29 11:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Venez passer un moment privilégié en famille en compagnie des animaux. Une expérience sensorielle, éducative et pleine de tendresse.

Atelier Petits Soigneurs pour les enfants de 3 à 11 ans . .

339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr

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English :

L’événement Ateliers Petit Soigneur Animalier La Tessoualle a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Choletais