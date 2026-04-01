Ateliers Petit Soigneur Animalier La Tessoualle
Ateliers Petit Soigneur Animalier La Tessoualle mercredi 29 avril 2026.
La Tessoualle
Ateliers Petit Soigneur Animalier
339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 10:30:00
fin : 2026-04-29 11:30:00
Date(s) :
2026-04-29
Venez passer un moment privilégié en famille en compagnie des animaux. Une expérience sensorielle, éducative et pleine de tendresse.
Atelier Petits Soigneurs pour les enfants de 3 à 11 ans . .
339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr
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English :
L’événement Ateliers Petit Soigneur Animalier La Tessoualle a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Choletais
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