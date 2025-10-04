Ateliers Petit Soigneur /moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle

Ateliers Petit Soigneur /moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle samedi 4 octobre 2025.

Ateliers Petit Soigneur /moment privilégié pour les enfants auprès des animaux

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 11:00:00

2025-10-04

Envie de passer un moment privilégié en pleine nature en compagnie des animaux ?

Au programme nourrissage, brossage, câlins, jeux et activités diverses avec les animaux.

339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr

English :

Would you like to spend a special moment in the great outdoors in the company of animals?

On the program: feeding, brushing, cuddling, games and various activities with the animals.

German :

Hast du Lust, eine besondere Zeit inmitten der Natur mit Tieren zu verbringen?

Auf dem Programm stehen Füttern, Bürsten, Kuscheln, Spiele und verschiedene Aktivitäten mit den Tieren.

Italiano :

Volete trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta in compagnia degli animali?

In programma: alimentazione, spazzolatura, coccole, giochi e varie attività con gli animali.

Espanol :

¿Le gustaría pasar un rato agradable al aire libre en compañía de animales?

En el programa: alimentación, cepillado, mimos, juegos y diversas actividades con los animales.

