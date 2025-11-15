Ateliers Petit Soigneur moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle

Ateliers Petit Soigneur moment privilégié pour les enfants auprès des animaux

Atelier Petits Soigneurs pour les enfants de 4 à 10 ans .

le Samedi 15 Novembre 2025 de 10h à 11h .

Au Programme: Nourrissage, Brossage, jeux et activités, câlins aux animaux des différentes espèces

Création/Fabrication de boules de graisse pour les oiseaux, que les enfants emporteront chez eux.

Sur inscription, le nombre de place est limité!!

tarif 10 euros par enfant avec 1 accompagnant gratuit pour les de 6 ans/ 5 euros par accompagnateur supplémentaire. .

339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr

