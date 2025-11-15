Ateliers Petit Soigneur moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle
Ateliers Petit Soigneur moment privilégié pour les enfants auprès des animaux
339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 11:00:00
Atelier Petits Soigneurs pour les enfants de 4 à 10 ans .
le Samedi 15 Novembre 2025 de 10h à 11h .
Au Programme: Nourrissage, Brossage, jeux et activités, câlins aux animaux des différentes espèces
Création/Fabrication de boules de graisse pour les oiseaux, que les enfants emporteront chez eux.
Sur inscription, le nombre de place est limité!!
tarif 10 euros par enfant avec 1 accompagnant gratuit pour les de 6 ans/ 5 euros par accompagnateur supplémentaire. .
339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr
