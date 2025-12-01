Ateliers Petit Soigneur moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle
Ateliers Petit Soigneur moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle samedi 13 décembre 2025.
339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 11:00:00
2025-12-13
Atelier Petits Soigneurs pour les enfants de 2 à 10 ans.
le Samedi 13 décembre 2025 de 10h à 11h . .
339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr
