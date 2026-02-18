Ateliers Petit Soigneur moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle
samedi 7 mars 2026.
Ateliers Petit Soigneur moment privilégié pour les enfants auprès des animaux
339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : 9.99 – 9.99 – EUR
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 11:00:00
2026-03-07
Atelier Petits Soigneurs pour les enfants de 3 à 10 ans .
le samedi 7 mars de 10h à 11h environ
Au Programme: Nourrissage, Brossage, jeux et activités, câlins aux animaux des différentes espèces
et Activité de Printemps avec des plumes
Sur inscription, le nombre de place est limité!!
tarif 10 euros par enfant avec 1 accompagnant gratuit pour les de 6 ans/ 5 euros par accompagnateur supplémentaire. .
339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr
L’événement Ateliers Petit Soigneur moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme du Choletais