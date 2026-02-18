Ateliers Petit Soigneur moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle

Ateliers Petit Soigneur moment privilégié pour les enfants auprès des animaux

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 9.99 – 9.99 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 11:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Atelier Petits Soigneurs pour les enfants de 3 à 10 ans .

le samedi 7 mars de 10h à 11h environ

Au Programme: Nourrissage, Brossage, jeux et activités, câlins aux animaux des différentes espèces

et Activité de Printemps avec des plumes

Sur inscription, le nombre de place est limité!!

tarif 10 euros par enfant avec 1 accompagnant gratuit pour les de 6 ans/ 5 euros par accompagnateur supplémentaire. .

339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr

