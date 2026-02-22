Ateliers Petit Soigneur moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle
Ateliers Petit Soigneur moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle samedi 21 mars 2026.
339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 11:00:00
2026-03-21
Atelier Petits Soigneurs pour les enfants de 3 à 10 ans .
le samedi 21 mars 2026 de 10h à 11h environ
Au Programme Nourrissage, Brossage, jeux et activités, câlins aux animaux des différentes espèces et Activité Chasse au trésor de printemps
Sur inscription, le nombre de place est limité !
tarif 10 euros par enfant avec 1 accompagnant gratuit pour les de 6 ans 5 euros par accompagnateur supplémentaire. .
339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr
