Informations pratiques

La Tessoualle

Ateliers Petit Soigneur /moment privilégié pour les enfants auprès des animaux

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27 11:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Atelier Petit soigneur Animalier

‼️Sur inscription /le nombre de place est limité‼️ .

339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr

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English :

L’événement Ateliers Petit Soigneur /moment privilégié pour les enfants auprès des animaux La Tessoualle a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du Choletais