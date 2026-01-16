Ateliers Petit Soigneur moment privilégié pour les enfants de 3 à 10 ans auprès des animaux La Tessoualle

Ateliers Petit Soigneur moment privilégié pour les enfants de 3 à 10 ans auprès des animaux

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire

Début : 2026-02-27 15:30:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

2026-02-27

Au Programme: Nourrissage, Brossage, jeux et activités, câlins aux animaux des différentes espèces

et Création de masques Animaux .

339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr

