Ateliers Petit Soigneur moment privilégié pour les petits de 3 à 10 ans auprès des animaux, La Tessoualle

Ateliers Petit Soigneur moment privilégié pour les petits de 3 à 10 ans auprès des animaux

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 11:00:00

Atelier Petits Soigneurs pour les enfants de 3 à 10 ans .

le Samedi 24 Janvier 2026 de 10h à 11h .

Au Programme: Nourrissage, Brossage, jeux et activités, câlins aux animaux des différentes espèces

Sur inscription, le nombre de place est limité!!

tarif 10 euros par enfant avec 1 accompagnant gratuit pour les de 6 ans/ 5 euros par accompagnateur supplémentaire. .

339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr

