Ateliers petit soigneur pour les enfants La Tessoualle

Ateliers petit soigneur pour les enfants

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 11:15:00

Date(s) :

2025-09-13

Au programme nourrissage, brossage, câlins, jeux et activités diverses avec les animaux. .

339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr

