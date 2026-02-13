Ateliers Petites Vacances de l’EMA, Ecole Municipale d’Art, Boulogne-sur-Mer
Réservation auprès du secrétariat de l’EMA (Place de Picardie,
62200 Boulogne-sur-Mer – Tél 03 21 32 26 27)
Début : 2026-02-16T14:00:00+01:00 – 2026-02-16T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-20T14:00:00+01:00 – 2026-02-20T17:00:00+01:00
Couleurs en folie, pinceaux déchainés et créations incontrolées… Préparez-vous à un tourbillon artistique hautement instable.
Les 16, 17, 19 et 20 février 2026 de 14h à 17h à l’École Municipal d’Art
- 5-7 ans avec Céline Caux
- 8-10 ans avec Jérôme BOCCIA
- 11-13 ans avec Marcelline CURRY
Tarifs :
Résidents de Boulogne/Mer : 34 euros/semaine
Extérieurs : 49 euros/semaine
Attention ! Nombre de places limité !
Réservation auprès du secrétariat de l’EMA
Ecole Municipale d'Art Place de Picardie 62200 Boulogne-sur-Mer
Ateliers d’initiation aux arts plastiques dont le thème est « CHRONIQUE CHROMATIQUE »