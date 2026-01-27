Ateliers petits soigneurs chez JouéClub

12 Rue des Pagannes Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-28

Le magasin JouéClub Cholet, accueille les ateliers petits soigneurs. .

12 Rue des Pagannes Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ateliers petits soigneurs chez JouéClub Cholet a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de tourisme du Choletais