Ateliers petits soigneurs chez JouéClub Magasin JouéClub Cholet
Ateliers petits soigneurs chez JouéClub Magasin JouéClub Cholet mercredi 22 avril 2026.
Cholet
Ateliers petits soigneurs chez JouéClub
Magasin JouéClub 12 Rue des Pagannes, Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 11:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-04-25
Viens caresser et nourrir les animaux de l’association La Bonne Patte lapins, cochons d’Inde, rattes et poules. .
Magasin JouéClub 12 Rue des Pagannes, Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com
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English :
L’événement Ateliers petits soigneurs chez JouéClub Cholet a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme du Choletais
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