Cholet

Ateliers petits soigneurs chez JouéClub

Magasin JouéClub 12 Rue des Pagannes, Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 11:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-25

Viens caresser et nourrir les animaux de l’association La Bonne Patte lapins, cochons d’Inde, rattes et poules. .

Magasin JouéClub 12 Rue des Pagannes, Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com

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English :

L’événement Ateliers petits soigneurs chez JouéClub Cholet a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme du Choletais