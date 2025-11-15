Ateliers petits soigneurs Magasin Jardiland Cholet
Ateliers petits soigneurs Magasin Jardiland Cholet samedi 15 novembre 2025.
Ateliers petits soigneurs
Magasin Jardiland 8 Rue Eugène Brémond Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:15:00
fin : 2025-11-15 12:15:00
Date(s) :
2025-11-15 2025-11-16
.
Magasin Jardiland 8 Rue Eugène Brémond Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ateliers petits soigneurs Cholet a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du Choletais