Ateliers petits soigneurs Magasin Jardiland Cholet

Ateliers petits soigneurs

Magasin Jardiland 8 Rue Eugène Brémond Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:15:00

fin : 2025-11-15 12:15:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

.

Magasin Jardiland 8 Rue Eugène Brémond Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers petits soigneurs Cholet a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du Choletais