Ateliers petits soigneurs Jardiland Cholet

Ateliers petits soigneurs Jardiland Cholet samedi 28 mars 2026.

Ateliers petits soigneurs

Jardiland 8 Rue Eugène Brémond Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:15:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29

ateliers petits soigneurs sur 4 créneaux   .

Jardiland 8 Rue Eugène Brémond Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26  labonnepatte49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ateliers petits soigneurs Cholet a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Choletais

Prochains événements à Cholet