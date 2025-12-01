Ateliers petits soigneurs SPECIAL NOËL

339 Le Bignon La Tessoualle Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 10:00:00

fin : 2025-12-23 11:15:00

Date(s) :

2025-12-23

Votre enfant aime s’occuper des animaux?

Votre enfant rêve de découvrir le quotidien des animaux et de s’occuper d’eux comme un vrai soigneur❓

Cette activité est faite pour lui.‼️

Une belle opportunité pour éveiller la curiosité, développer l’empathie ,

Vivre un moment privilégié au plus près des animaux.

Le Mardi 23 décembre 2025 de 10h à 11h15 ou de 15h30 à 16h45

En fin de séance un bricolage noël et des chocolats seront proposés aux enfants.

Sur réservation Uniquement…le nombre de place est limité..

Tarif 10 euros par enfant avec un accompagnateur gratuit pour les de 6 ans.

5 euros pour les adultes accompagnants supplémentaires. .

339 Le Bignon La Tessoualle 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 04 49 74 michel.chevallereau49@orange.fr

English :

L’événement Ateliers petits soigneurs SPECIAL NOËL La Tessoualle a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme du Choletais