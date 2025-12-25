Ateliers Philo : Des animaux, des machines et nous, Fondation Rothschild PARIS

Un atelier philo pour les enfants qui parle d’animaux, de machines et d’humains.

Connaissez-vous le mythe de Prométhée ? Voulant donner le savoir aux hommes, Prométhée vole le feu aux Dieux. Bien mal lui en a pris car il sera puni pour l’éternité, et l’Aigle du Caucase viendra lui dévorer le foie chaque jour…

Autre exemple du côté des contes d’Andersen : l’empereur de Chine possédait un rossignol. L’oiseau chantait merveilleusement. Pourtant, le souverain préférera un automate qui chantait sans se lasser. Il le regrettera…

Dans cet atelier proposé par la Médiathèque Hélène Berr dans la Maison de l’animal, les bibliothécaires et les enfants se racontent ces histoires et bien d’autres encore.

Et les discussions sont toujours animées sur le thème de la technique : comment l’homme a-t-il acquis la technique ? quelle est la part des animaux ? a-t-on besoin aujourd’hui d’autant de technologies ?

Deux petites heures pour réfléchir ensemble et discuter, et personne ne voit plus le temps passer !

> à la Maison de l’animal, le 17 janvier de 10h à 12h

Pour les 8-12 ans.

Inscription uniquement par mail. en précisant la date choisie

La médiathèque Hélène Berr vous invite hors ses murs pour des ateliers philo destinés aux enfants de 8 à 12 ans

Le samedi 17 janvier 2026

de 10h00 à 14h00

gratuit

inscription par mail à mediatheque.helene-berr@paris.fr

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Fondation Rothschild 76 rue de Picpus 75012 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/?locale=fr_FR



