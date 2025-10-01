Ateliers philo Les Imprimeries* Moulins
Ateliers philo Les Imprimeries* Moulins mercredi 1 octobre 2025.
Ateliers philo
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier
Début : 2025-10-01 19:00:00
fin : 2025-12-03 21:00:00
2025-10-01 2025-10-08 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03
Atelier de lecture suivi d’une oeuvre philosophique.
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes devailly.christine@gmail.com
English :
Reading workshop followed by a philosophical work.
German :
Leseworkshop mit anschließender Beschäftigung mit einem philosophischen Werk.
Italiano :
Laboratorio di lettura seguito da un lavoro filosofico.
Espanol :
Taller de lectura seguido de un trabajo filosófico.
