Ateliers philo Les Imprimeries* Moulins

Ateliers philo Les Imprimeries* Moulins mercredi 1 octobre 2025.

Ateliers philo

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier

Début : 2025-10-01 19:00:00

fin : 2025-12-03 21:00:00

2025-10-01 2025-10-08 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03

Atelier de lecture suivi d’une oeuvre philosophique.

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes devailly.christine@gmail.com

English :

Reading workshop followed by a philosophical work.

German :

Leseworkshop mit anschließender Beschäftigung mit einem philosophischen Werk.

Italiano :

Laboratorio di lettura seguito da un lavoro filosofico.

Espanol :

Taller de lectura seguido de un trabajo filosófico.

