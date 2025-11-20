Ateliers photo dans le cadre de l’exposition A terre en mer, les îles de Michel Thersiquel Port-musée Douarnenez

Ateliers photo dans le cadre de l’exposition A terre en mer, les îles de Michel Thersiquel

Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 14:00:00

fin : 2026-01-02 16:00:00

Date(s) :

2026-01-02

Un atelier sténopé dans le cadre de l’exposition À terre, en mer, les îles de Michel Thersiquel . Après une présentation du photographe et de sa technique, et l’observation de son travail, 8 à 10 enfants sont invités à fabriquer un sténopé (une boîte noire en carton ou en métal munie d’un trou d’épingle) qui devient leur appareil photographique analogique.

Puis, par binôme, ils recréent une photographie à la façon de Michel Thersiquel aux abords du musée. La dernière partie de l’atelier consiste à révéler la photographie réalisée dans la chambre noire. Cet atelier propose une initiation à l’esthétique et à la technique de la photographie noir et blanc argentique en mettant à disposition des enfants et adolescents des moyens simples, peu coûteux et reproductibles.

(8 15 ans 10 places max par atelier et sur réservation auprès du Port-musée. .

Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20

