Ateliers photo : La flèche à l’échelle 1 Basilique Saint-Denis Saint-Denis

Ateliers photo : La flèche à l’échelle 1 Dimanche 21 septembre, 15h30 Basilique Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Accès libre et gratuit sur le parvis de la basilique. Chaque photo se fait par groupe d’une dizaine de personnes. En continu de 15h30 à 17h30.

2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Sur le parvis de la basilique, venez poser sur le tracé grandeur nature de la future flèche, aux côtés d’autres participants. Laissez-vous immortaliser par un prise de vue aérienne : une photo spectaculaire qui fera animera l’ombre portée de la flèche avant sa reconstruction.

Basilique Saint-Denis Rue de la Légion d’Honneur, 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148098354 https://www.saint-denis-basilique.fr Construite sur la tombe de saint Denis, évêque missionnaire mort vers 250, une première église voit le jour sans doute au Ve siècle.

Dès la mort du roi Dagobert, en 639, et jusqu’au XIXe siècle, l’abbatiale de Saint-Denis accueille la sépulture de 43 rois, 32 reines et une dizaine de serviteurs de la monarchie. Elle devient peu à peu le plus important ensemble en Europe de sculptures funéraires réalisées du XIIe au XVIe siècle. En parcourant la basilique cathédrale Saint-Denis et sa crypte, vous croiserez les plus célèbres rois et reines de France. Ils témoignent du pouvoir des plus grandes dynasties françaises, depuis les Mérovingiens jusqu’aux Capétiens, en passant par les Carolingiens. Découvrez les effigies de Dagobert, Pépin le Bref, Anne de Bretagne, François Ier, Louis XVI et Marie-Antoinette, ou encore le tombeau d’Henri II et de Catherine de Médicis !

La basilique des XIIe-XIIIe siècles, telle qu’on la connaît aujourd’hui, mesure 108 mètres de long et ses voûtes culminent à 29 mètres. Son immense transept est illuminé par deux roses somptueuses de plus de 12 mètres de diamètre qui servirent de modèle pour Notre-Dame de Paris. En transports : Ligne 13 du métro, station Basilique de Saint-Denis (sans ascenseur), à 100 mètres du monument. RER D, arrêt Saint-Denis, puis Tramway T1 (5 minutes) ou 15 minutes à pied. RER B (puis Bus 153 ou 253). En voiture : À 9 km du centre de Paris : accès par Porte de La Chapelle, puis A1, sortie Saint-Denis – centre ville. À porte de Paris, Saint-Denis, suivre panneau vert « Saint-Denis Centre » sur la droite. Puis se diriger vers le Parking Indigo dénommé « Basilique », situé à 100 mètres du monument. Le centre ville de Saint-Denis est piétonnier.

Journées européennes du patrimoine 2025

@Polysémique – photo Xavier ROUSSEAU