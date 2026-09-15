Informations pratiques

Chartres

Ateliers photo pour les jeunes des Maisons pour Tous – Bicentenaire de la photographie

10 Rue Maurice Halle Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-04-29 14:00:00

fin : 2027-04-29

Date(s) :

2027-04-29

Cet atelier permet de préparer les jeunes au concours « Mon quartier, mon objectif » en leur dévoilant les bases techniques de la photographie et des prises de vue avec un smartphone.

Organisé par Chartres Objectif. Sur inscription. .

10 Rue Maurice Halle Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

This workshop helps prepare young people for the “My Neighborhood, My Goal” contest by introducing them to the technical basics of photography and taking photos with a smartphone.

L’événement Ateliers photo pour les jeunes des Maisons pour Tous – Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-09-11 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES