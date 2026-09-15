Ateliers photo pour les jeunes des Maisons pour Tous – Bicentenaire de la photographie Chartres
jeudi 29 avril 2027 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Ateliers photo pour les jeunes des Maisons pour Tous – Bicentenaire de la photographie
10 Rue Maurice Halle Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2027-04-29 14:00:00
fin : 2027-04-29
Date(s) :
2027-04-29
Cet atelier permet de préparer les jeunes au concours « Mon quartier, mon objectif » en leur dévoilant les bases techniques de la photographie et des prises de vue avec un smartphone.
Organisé par Chartres Objectif. Sur inscription. .
10 Rue Maurice Halle Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This workshop helps prepare young people for the “My Neighborhood, My Goal” contest by introducing them to the technical basics of photography and taking photos with a smartphone.
L’événement Ateliers photo pour les jeunes des Maisons pour Tous – Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-09-11 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- Campus Fest #Chartres 2026 Journée d’intégration étudiante Chartres 15 septembre 2026
- Visite de l’Odyssée Chartres 15 septembre 2026
- L’Heure du Conte Mini melo d’histoires Chartres 16 septembre 2026
- Paniers Gourmands et solidaires Atelier Info Jeunes Chartres Chartres 17 septembre 2026
- Afterwork Apéro – Music live Chartres 17 septembre 2026