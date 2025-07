Ateliers Photographie au Domaine de Beaurepaire Martinvast

Ateliers Photographie au Domaine de Beaurepaire Martinvast mardi 19 août 2025.

Ateliers Photographie au Domaine de Beaurepaire

Lieu-dit Domaine de Beaurepaire Martinvast Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-19 14:00:00

fin : 2025-08-19 17:30:00

Date(s) :

2025-08-19

Ces ateliers s’adressent aux amateurs de photographie qui veulent apprendre à photographier en extérieur (photographie animalière, macro, paysages, architecture). Nous aborderons rapidement les techniques de bases de la photographie MAIS l’atelier a surtout pour objectif d’aiguiser votre œil de photographe, à d’exprimer votre sensibilité & de vous amener à vous poser les bonnes questions pour progresser en Photo 8 Places seulement

Ces ateliers s’adressent aux amateurs de photographie qui veulent apprendre à photographier en extérieur (photographie animalière, macro, paysages, architecture). Nous aborderons rapidement les techniques de bases de la photographie MAIS l’atelier a surtout pour objectif d’aiguiser votre œil de photographe, à d’exprimer votre sensibilité & de vous amener à vous poser les bonnes questions pour progresser en Photo 8 Places seulement .

Lieu-dit Domaine de Beaurepaire Martinvast 50690 Manche Normandie +33 6 37 42 77 85 info@lesodysseesdangel.com

English : Ateliers Photographie au Domaine de Beaurepaire

These workshops are aimed at photography enthusiasts who want to learn how to photograph outdoors (wildlife, macro, landscapes, architecture). We will quickly cover the basic techniques of photography BUT the main aim of the workshop is to sharpen your photographic eye, to express your sensibility & to get you to ask yourself the right questions to progress in Photography 8 Places only

German :

Diese Workshops richten sich an Fotografiebegeisterte, die lernen möchten, wie man im Freien fotografiert (Tier-, Makro-, Landschafts- und Architekturfotografie). Wir werden uns schnell mit den grundlegenden Techniken der Fotografie befassen, ABER das Ziel des Workshops ist es, Ihr fotografisches Auge zu schärfen, Ihre Sensibilität auszudrücken und Sie dazu zu bringen, sich die richtigen Fragen zu stellen, um Fortschritte in der Fotografie zu machen Nur 8 Plätze

Italiano :

Questi workshop sono rivolti agli appassionati di fotografia che vogliono imparare a fotografare in esterni (fauna, macro, paesaggi, architettura). Tratteremo rapidamente le tecniche di base della fotografia, ma l’obiettivo principale del workshop è quello di affinare il vostro occhio fotografico, esprimere la vostra sensibilità e farvi porre le domande giuste per progredire nella fotografia Solo 8 Posti

Espanol :

Estos talleres están dirigidos a entusiastas de la fotografía que quieran aprender a fotografiar exteriores (fauna, macro, paisajes, arquitectura). Cubriremos rápidamente las técnicas básicas de la fotografía PERO el objetivo principal del taller es agudizar tu ojo fotográfico, expresar tu sensibilidad y hacer que te plantees las preguntas correctas para progresar en Fotografía Sólo 8 Plazas

L’événement Ateliers Photographie au Domaine de Beaurepaire Martinvast a été mis à jour le 2025-07-05 par OT Cotentin La Hague