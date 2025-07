Ateliers physiques en douceur Square des Lauriers – Michelle Palas Nantes

Ateliers physiques en douceur Square des Lauriers – Michelle Palas Nantes mardi 22 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-22 10:00 – 11:30

Gratuit : oui Senior

En juillet et en août, la Maison Sport Santé de Bellevue propose des ateliers de circuit training, de renforcement musculaire et de Taï-Chi adaptés aux seniors. Certaines séances pourront se terminer par des initiations au Qi Gong. Gratuites et sans pré-inscription.

Square des Lauriers – Michelle Palas Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

0788862779