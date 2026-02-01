Ateliers piñatas Cahors
Ateliers piñatas Cahors samedi 21 février 2026.
Ateliers piñatas
68 Rue Pelegry Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-21 2026-02-22
Pour préparer le carnaval féministe du 8 mars 2026, nous vous proposons un week-end créatif pour fabriquer ensemble des piñatas
Pour préparer le carnaval féministe du 8 mars 2026, nous vous proposons un week-end créatif pour fabriquer ensemble des piñatas. Ces piñatas serviront de défouloir à la fin du défilé !
Chacun est invité à collecter du matériel pour fabriquer les piñatas et des goodies pour les remplir ! (cartons, ficelles, journaux, ballons, colle à papier peint, ruban, laine, bambous…)
.
68 Rue Pelegry Cahors 46000 Lot Occitanie lessoeurcieres@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To prepare for the feminist carnival on March 8, 2026, we’re offering a creative weekend to make piñatas together
L’événement Ateliers piñatas Cahors a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Cahors Vallée du Lot