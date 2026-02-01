Ateliers piñatas Cahors

Ateliers piñatas Cahors samedi 21 février 2026.

68 Rue Pelegry Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-22

Pour préparer le carnaval féministe du 8 mars 2026, nous vous proposons un week-end créatif pour fabriquer ensemble des piñatas

Pour préparer le carnaval féministe du 8 mars 2026, nous vous proposons un week-end créatif pour fabriquer ensemble des piñatas. Ces piñatas serviront de défouloir à la fin du défilé ! 

Chacun est invité à collecter du matériel pour fabriquer les piñatas et des goodies pour les remplir ! (cartons, ficelles, journaux, ballons, colle à papier peint, ruban, laine, bambous…)

68 Rue Pelegry Cahors 46000 Lot Occitanie   lessoeurcieres@mailo.com

English :

To prepare for the feminist carnival on March 8, 2026, we’re offering a creative weekend to make piñatas together

