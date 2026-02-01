Ateliers plantations espaces pédagogiques Lunéville
Ateliers plantations espaces pédagogiques Lunéville mercredi 25 février 2026.
5 place de la deuxième DC Lunéville Meurthe-et-Moselle
Vendredi 2026-02-25 14:30:00
2026-02-27 16:00:00
Mercredi 25 février 2026 au Vendredi 27 février 2026
Réalisation d’un cache-pot avec un monogramme personnalisé, et plantation d’un bulbe.
Horaires de 14h30 à 16h00
Mode de réservation 03 83 76 31 54 ou chateaumediation@departement54.fr.
espaces pédagogiques 5 place de la deuxième DC Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 31 54 chateaumediation@departement54.fr
English :
Wednesday, February 25, 2026 to Friday, February 27, 2026
Creation of a cachepot with a personalized monogram, and planting of a bulb.
Schedule: 2:30 to 4:00 pm
Reservations: 03 83 76 31 54 or chateaumediation@departement54.fr.
Price: 6? per child
