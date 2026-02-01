Ateliers plantations espaces pédagogiques Lunéville

Ateliers plantations

espaces pédagogiques 5 place de la deuxième DC Lunéville Meurthe-et-Moselle

Réalisation d’un cache-pot avec un monogramme personnalisé, et plantation d’un bulbe.

Horaires de 14h30 à 16h00

Mode de réservation 03 83 76 31 54 ou chateaumediation@departement54.fr.

Tarifs 6€ par enfantEnfants

6 .

espaces pédagogiques 5 place de la deuxième DC Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 31 54 chateaumediation@departement54.fr

English :

Wednesday, February 25, 2026 to Friday, February 27, 2026

Creation of a cachepot with a personalized monogram, and planting of a bulb.

Schedule: 2:30 to 4:00 pm

Reservations: 03 83 76 31 54 or chateaumediation@departement54.fr.

Price: 6? per child

L’événement Ateliers plantations Lunéville a été mis à jour le 2026-02-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS