ATELIERS PLANTES SAUVAGES, OLÉICULTURE ET ACCORD METS ET VINS Sérignan

ATELIERS PLANTES SAUVAGES, OLÉICULTURE ET ACCORD METS ET VINS

1 chemin rural n°27 Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-19

Atelier cuisine sauvage au Domaine Lupia cueillette de plantes comestibles, préparation apéritive et dégustation des produits et vins du domaine.

Le Domaine Lupia, producteur d’huile d’olive, d’olives et de vin, vous ouvre ses portes pour une matinée pédagogique et gourmande.

Initiez-vous aux secrets des plantes sauvages comestibles qui poussent au cœur des oliveraies et le long des sentiers du domaine. Nous les observerons, sentirons, goûterons et cueillerons avant de les transformer en subtiles bouchées apéritives lors d’un atelier de cuisine sauvage.

La matinée se conclura par une dégustation conviviale de vos préparations et des produits du Domaine, en accord avec les vins de la propriété. .

+33 6 09 62 02 85 arnaud.lupia@sfr.fr

English :

Wild cooking workshop at Domaine Lupia: pick edible plants, prepare an aperitif and taste the estate’s products and wines.

